Quedan solo horas para el estreno de la cuarta temporada de Virgin River, serie que sigue la historia de amor entre Mel y Jack, que se convirtió en todo un éxito desde el estreno de su primer episodio en 2019.

Los nuevos capítulos continuarán los sucesos de la tercera entrega donde hubo varias revelaciones como el embarazo de Mel, el accidente automovilístico de Hope, la enfermedad de Doc y el arresto de Brady, por "supuestamente" haberle disparado a Jack.

Eso no es todo, porque también se conocerá lo que ocurrirá con el romance adolescente entre Ricky y Lizzie, el que cada vez se vuelve más conflictivo, y con la vida Preacher, quien sigue cuidando de Christopher.

Alexandra Breckenridge y Martin Henderson vuelven a sus papeles como Mel y Jack, junto con Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Lauren Hammersley, Grayson Gursney, Sarah Dugdale, entre otros actores.

¿A qué hora sale la cuarta temporada de Virgin River?

La cuarta temporada de Un Lugar para Soñar, como es conocida en Latinoamérica, se estrenará este miércoles 20 de julio a través de la plataforma de streaming Netflix en los siguientes horarios:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM