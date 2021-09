Amazon presentó este miércoles un teaser trailer que da luces sobre cómo será su serie inspirada por el clásico slasher noventero Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer).

En una ciudad llena de secretos, la trama sigue a un grupo de adolescentes que son acosados por un misterioso asesino un año después del fatídico accidente que protagonizaron en su noche de graduación.

Lana Cho, Sara Goodman y Gary Tieche protagonizan la apuesta de horror en su salto a la pantalla chica y el streaming, poniéndose a las órdenes del director Craig William Macneill.

La adaptación previa data de 1997 con Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe en los roles protagónicos, además de estar basada en la novela publicada en 1973, por Lois Duncan.

La serie de Sé lo que hicieron el verano pasado debutará el próximo 15 de octubre en Amazon.