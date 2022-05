Ray Liotta, el icónico actor que debutó de la mano de Martin Scorsese en su alabada obra Goodfellas, falleció este jueves, según informó Deadline.

El medio especializado aseguró que el intérprete dejó de existir mientras dormía, en República Dominicana, donde se encontraba filmando la película Dangerous Waters.

Liotta tenía 67 años y le sobrevive una hija llamada Karsen. Además, estaba comprometido para casarse con Jacy Nittolo.

Tras acumular múltiples proyectos a lo largo de su filmografía, incluyendo Killing Them Softly, Sin City, Cop Land y Hannibal; Liotta igualmente se encontraba en un resurgimiento y reencuentro con la fama, de la mano de producciones como The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move.

Además, había terminado de filmar Cocaine Bear, de Elizabeth Banks, y tenía planeado protagonizar The Substance, donde compartiría roles con Demi Moore y Margaret Qualley. A lo que se sumaba el proyecto televisivo de Apple TV+ con Taron Egerton, Black Bird.