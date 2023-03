Siguen programando más conciertos en nuestro país para los diversos gustos musicales, y esta vez se confirmó el show de Flume, el artista australiano de música electrónica volverá a Chile luego de seis años tras su presentación en el Lollapalooza del año 2017.

¿Qué se sabe del concierto de Flume en su regreso a Chile?

El artista y productor australiano Flume se presentará en nuestro país el próximo 1 de junio en el Centro deEventos Basel ubicado en el Mall Barrio Independencia, lugar dónde podrá presentar su amplio repertorio de canciones.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través del sistema Ticketmaster.cl.

¿Quién es Flume?

Su nombre real es Harley Edward Streten más conocido como Flume, es un productor de música australiano. Su primer álbum titulado “Flume” fue lanzado en noviembre de 2012 el cuál rápidamente alcanzó el número 1 en la lista ARIA de álbumes. Con un nuevo enfoque y con la idea de construir un nuevo paisaje sonoro logró escalar rápidamente en la música electrónica. En 2017 ganó el Grammy en la categoría de mejor álbum dance/ electrónica por “Skin” el cuál contó con las colaboraciones de Tove Lo, MNDR y AlunaGeorge.

Los éxitos no terminaron ahí y en el 2020 consiguió su segundo Grammy por su mixtape “Hi This is Flume”, el artista australiano no tiene límite al momento de componer una canción y en febrero de este año lanzó a través de su canal de Youtube nuevas canciones que de seguro tocará en su presentación en nuestro país.