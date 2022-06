Ms. Marvel llega esta semana a Disney+, alzándose como una de las series más interesantes que ha planteado Marvel dentro del MCU, sobre todo porque apela a la diversidad cultural que propone una historia con una protagonista musulmana de origen pakistaní. Algo que ya se había abordado cosechando alabanzas en las viñetas, pero ¿cuáles son las diferencias entre la serie y el cómic?

En una conferencia de prensa sobre la serie, a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , las productoras ejecutivas ofrecieron una mirada sobre las perspectivas que utilizaron para dar el salto de plataforma.

La historia tiene como protagonista a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Ávida gamer y voraz escritora de fan-fiction, Kamala es fan de los súper héroes y tiene con ellos una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel.

Sin embargo, Kamala se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. ¿La vida mejora con superpoderes?, es el cuestionamiento que propone la producción.

Ms. Marvel | ¿Cuáles son las diferencias entre la serie y el cómic?

En medio de la conversación con la prensa, se estableció que el plan siempre fue mantenerse lo más fiel posible al personaje en las páginas del cómic, pero también agregar algo nuevo, frescura, vitalidad y un toque contemporáneo; pero todo eso también tenía que conjugar con el resto del MCU.

La productora y también co creadora del personaje originalmente para las historietas, Sana Amanat, primero advirtió que "todo esto es muy, muy alucinante".

"Cuando Wilow (Wilson, guionista del cómic de 2014) y yo estábamos creando este cómic hace años, ¡pensamos que esto no pasaría del número 9! ¡A nadie le va a importar! Me arrepiento y contemplo... a Kevin Feige le importaba", advirtió Amanat, sobre el presidente de Marvel Studios.

Al mismo tiempo, sobre la novela gráfica, Sana explicó que "lo que más me gusta es que conquistó a personas de diferentes orígenes, personas que nunca habían leído cómics antes de aparecer en las tiendas de cómics".

"Unos años más tarde, cuando Kevin nos dijo que quería hacer esto en un espectáculo, estaba emocionado. También siento que es perfecto para una serie, una serie de acción en vivo", puntualizó.

Algo que luego complementó la guionista principal de la serie, Bisha K. Ali, a propósito de que en la previa al estreno se ha cuestionado el hecho de que Kamala tenga poderes distintos en la serie.

Ali sostiene que "cada una de las personas involucradas en este proyecto ama esos conflictos profundamente, personalmente y con todo su corazón. Y creo que todos estamos comprometidos con ese amor".

"No me acerqué y dije: Hola, Kevin, desechemos los poderes. Ese no fue mi primer pitch, de ninguna manera. Esa fue una decisión grupal, hablar sobre cómo existirá en el MCU, cómo encajará en esta red de narraciones que Marvel Studios ha hecho en acción real durante la última década".

Eso, para luego "unir todas esas piezas mientras se mantiene fiel a ese hermoso e increíble personaje que Sana y su equipo crearon en la publicación".

Ms. Marvel estrena su primer capítulo este miércoles 8 de junio a través de la plataforma de streaming Disney+.