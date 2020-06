"¡Estoy que me cag*!": Marcela Vacarezza desclasifica hilarante anécdota

Marcela Vacarezza reveló una particular anécdota que le ocurrió en una oportunidad en que fue detenida por Carabineros en la carretera. El suceso tuvo lugar en la época en que trabajaba para Chilevisión, particularmente en SQP, donde compartía con varios rostros reconocidos, entre ellos su amiga Patricia Larraín.

De hecho, fue la misma Larraín la que motivó por medio de "Sigamos de Largo" que Vacarezza desclasificara la historia que ocurrió tras ir a un coaching en el litoral, aunque no le costó mucho contarla, en todo caso: "yo iba manejando y ella iba al lado. Nos fuimos el día viernes y salió el tema típico de los partes, de la velocidad. Y ella me dice 'tengo una amiga, que la pararon por exceso de velocidad y la pararon por tal cosa' y yo 'no te creo'".

"Pasó el fin de semana y veníamos el domingo de vuelta, venía Nacho Gutiérrez con Cristián Sánchez sentados atrás, yo manejando, la Pata a mi lado derecho de copiloto y todos durmiendo", continuó, aunque ahí se detuvo para especificar que "esto pasó hace años y ya no paso vergüenzas".

El momento en Marcela Vacarezza reveló el remate de la anécdota con Carabineros.

Vacarezza continuó: "venía rápido, doble pista, la carretera al sur está maravillosa y aburrida también poh, si venían todos durmiendo. Entonces, aparece el amigo en el camino. Dije 'aquí, cagué'".

El resto "ahí empezaron a incorporarse, porque '¿qué paso?'. Ahí, 'señorita sus documentos' y cuando ya sabes que te van a empezar a anotar la cuestión y yo 'soné'. La Pata me dice 'atrévete' y 'es la única que te queda, dale'".

"Me bajo y le digo, 'pucha, perdone'. Y él: 'no, es que venía muy rápido señorita'. 'Sí, si sé, le dijo yo. Pero es que tengo un problema', le dije yo. 'Pero, ¿cuál es su problema?', 'Es que estoy que me cago'", reveló a medio camino entre los nervios y las risas.

Sergio Lagos explotó de la risa, mientras Maly Jorquiera no podía creer lo que estaba contando.

"El carabinero no sabía si reírse o llorar, si le paso el parte, si se va a cagar acá mismo", continuó el relato de Vacarezza. "Me dijo 'espérese un poquitito' y cruzó la calle donde estaba el otro carabinero y trataba de explicarle".

"Llega y me dice, 'por esta vez la voy a dejar pasar'. 'No, si yo llego a una bomba de bencina y me voy tranquilita', le digo. 'Ya, pero nunca más'. 'No, no, nunca más' le respondo y no me lo sacó", finalizó tapándose la cara de vergüenza.