Mega se gana el odio de los televidentes al sacar del aire la teleserie "Madre"

Mega no sólo se ganó el odio de los fanáticos de "Verdades Ocultas" esta semana, también se enemistó con el público que había reconectado con el estreno de "Madre", la popular teleserie turca que exhibía por segunda vez desde marzo pasado.

Se trata de la historia de amor entre Zeynep y Melek, una niña maltratada por su familia que encontró el cariño que buscaba en una de sus profesoras.

La teleserie había vuelto a las pantallas del canal privado el pasado 23 de marzo y se emitía a eso de las 19:00 horas, en la previa a "Soy Lorenzo". Pero eso cambió esta semana. De hecho, "Madre" derechamente desapareció de pantalla, tras el reestreno de "Amanda".

"Madre", la ficción que eliminó Mega, está protagonizada por Cansu Dere y Beren Gökyıldız.

Según confirmaron desde el canal, la producción turca no volverá a las pantallas, ni se subirán los episodios al sitio del canal, y la señal mantendrá su esquema con la repetición de "Verdades Ocultas" tras el noticiero de la tarde, "Amanda" a las 15:45 horas, el estreno de "Verdades Ocultas" a las 17:00 horas, para luego dar paso a "Eres mi vida" y "Eres mi tesoro" desde las 17:30 horas, para posteriormente a las 19:00 horas programar "Nuevo Sol".

La molestia de los seguidores de "Madre" se dejó sentir en las redes sociales e incluso instauraron el hashtag #MadreNoSeTocaMega. Estas fueron algunas de las publicaciones que criticaron la decición de Mega:

#MadreNoSeTocaMega

Yo estaba prepanso once para ver a mi @MelekAkcayCL y no la están dando, mi once ya no tendrá el mismo sabor de antes. Sin la turnita. — Dany Retamal �� (@DanyRetamal_) April 14, 2020

No vuelvo a sintonizar @Mega Hasta que Reintegren MADRE!!! #MadreNoSeTocaMega — María José �� (@KottheDiaz) April 14, 2020

Que bellos eran los días cuando Mega si respetaba las series #MadreNoSeTocaMega — Turna Guneş �� �� (@MelekAkcayCL) April 14, 2020

#MadreNoSeTocaMega #QueremosMadre

Nos fuimos directamente a la chucha, seguiremos reclamando aunque el conchesumare de programacion de @Mega no nos lea ni nos haga caso. — ✨ — Lucy (@LusiPerreo) April 16, 2020

Queremos #Madre de Vuelta...

Que sentido tiene repetir todo el capítulo anterior de Yo Soy Lorenzo 0 respeto por el telebidente#NoVeoMasMega

#MadreNoSeTocaMega — ddyta (@claudiapaezt) April 14, 2020

Si alcanzaban a darla!!! #MadreNoSeTocaMega — Mega Verdades (@mega_verdades) April 14, 2020

���� CMM #Fatmagul tiene puros problemas y más problemas con Kerimm que nosotros con @Mega y sus cambios de programación, Tío Mega contacta a Pancho Melo el psicólogo y tómate la pastilla para la bipolaridad programatica , recuerda #MadreNoSeTocaMega #LaTrampaDeMukaddes — FıratÇelik����Chile (@FiratCFansChile) April 15, 2020

Segundo día esperando con mis viejitos del asilo a que den Madre.

Ya comidos y acostarse, sin ver su teleserie turca.

CERO RESPETO#madrenosetocamega — Gema (@Gema82611221) April 14, 2020

Y donde esta madre..???!! Estoy. Chata de ver toda la semana cantando a la nancy de Lorenzo! Exijo que se respete por la gente en cuarentena que entretenía con la historia.. Que a todo esto yo no la vi antes �� #MadreNoSeTocaMega — Katherine (@Katheri41796350) April 14, 2020

Y pusieron la repetición de #YoSoyLorenzo �������� de una semana atras Queremos #MadreNoSeTocaMega — Karo ������������ (@Carolin24846733) April 14, 2020

A quién le interesa esa mierda mal ambientada de yo soy Lorenzo. Queremos MADRE!!! #MadreNoSeTocaMega — ConTodoSinoPaQué! (@RosiDinamarca) April 14, 2020

Cero respeto @mega . Ademas no dan ningún argumento por la cancelación de #MadreNoSeTocaMega https://t.co/AKGnJOzPtD — Zeynep Alpan ������ (@ZeyAlpan) April 14, 2020

#QueremosMadreMega #MadreNoSeTocaMega

Me parece una falta de respeto que la quiten sin previo aviso y para repetir los mismos capitulos todos los días de la otra novela cuando perfectamente hay espacio. — 4 ࣻ El Oasis ||Sukottei Zahir��☄ (@MsSukotteiDrake) April 16, 2020

#MadreNoSeTocaMega ya basta de tanta va falta de respeto. Queremos ver Madre!!!!!! — Angryxi (@Angryxi1) April 16, 2020

Prometo no ver más teleseries de mega son muy chantas no pueden jugar con la tele-audiencia #MadreNoSeTocaMega — Gilda (@monda_ca) April 16, 2020

#MeQuedoEnCasaConMega deberian darle una explicación a la audiencia por haber sacado la gran teleserie turca MADRE, que vuelva MADRE. #MadreNoSeTocaMega, deberían sacar la repetición del capitulo de verdades ocultas y el de yo soy lorenzo, así les queda espacio para MADRE. — OsukaruR (@Osukaru34) April 14, 2020

me tienen hasta la tusa con su wea @Mega cambian su programación como quieren, el afan de dar #YoSoyLorenzo repitiendo los capitulos antiguos, weon pongan otra wea como tanto, se pasan por la raja a los televidentes #MadreNoSeTocaMega — Natalia (@Natttyttta) April 15, 2020

@Mega recapacita la gente quiere ver Madre #MadreNoSeTocaMega — Turna Guneş �� �� (@MelekAkcayCL) April 14, 2020

Delvan la novela madre la brasileña es muy mala #MadreNoSeTocaMega — chelsea Glambert (@ChelseaFiguer13) April 16, 2020

Hace rato que mega esta haciendo estupideces, anuncian por varias semanas una telenovela y después la sacan por un tiempo, después la vuelven a poner y nuevamente la sacan, se a puesto un canal poco serio abarca mucho y después no allan que hacer. Que rabia ����#MadreNoSeTocaMega — mireya magdalena dia (@mireesmeralda) April 16, 2020

#MadreNoSeTocaMega Mi abuelita de 92 años estaba feliz viendo la teleserie y la sacaron de repente es una falta de respeto a las personas que se entretienen con estas teleseries en tiempos de cuarentena. Favor que vuelva !!!! — Caricolours (@CariColours) April 16, 2020

#MadreNoSeTocaMega solo confirma que @Mega es una mierda de canal con programacion basura un canal de ultraderecha que spbrevive con pura mierda en tv gente sin gracia como lucho jara por favor despierten — Mauricio Gomez (@nino73mga) April 16, 2020

#MadreNoSeTocaMega por qué la sacaron??? Es el colmo que Mega hago todo lo contrario que le pide el público. Que rabia. — Ipizarro (@Ipizarro5) April 16, 2020

Me parece una falta de respeto hacia los televidentes haber sacado de pantalla la teleserie #Madre @Mega

Me he creado una cuenta de twitter solo para manifestar mi descontento ����. #MadreNoSeTocaMega #Mega — Maritza Vera (@Maritza56112451) April 16, 2020

Definitivamente deberían despedir al que sacó esta serie,falta de respeto con quien ka veía,poco profesional que rabia ������ @Mega #MadreNoSeTocaMega — Euge g kayser (@Euge23084840) April 16, 2020

#MadreNoSeTocaMega como es posible una falta de respeto tan grande con la audiencia de sacar arbitrariamente una teleserie buenísima para dar cspitulos de "Soy Lorenzo que dieron hace como 4 dias..insolito e incomprensible!! — Jeannette cruz alarcon (@Jeannettecruza3) April 16, 2020

Que vuelva madre, saquen a Amanda, lo mejor para pasar esta cuarentena las @turcasmega @Mega #MadreNoSeTocaMega — Nataly Campillay (@NCampillay) April 15, 2020

Por la cresta!!! Primera vez que veo una turca y me la cortan! #MadreNoSeTocaMega — Felipe Alvarez (@felalvarez) April 15, 2020

Que falta de respeto para los seguidores que lleguen y saquen los programas!! #MadreNoSeTocaMega — Carolina Cortés (@Sakurakro) April 15, 2020

Chicas, me uno a esta petición

Queremos a Madre de regreso a la programación de @mega por favor #MadreNoSeTocaMega @mega https://t.co/ho1ma6LPBG — Şule Akçay (@LaLocaDeSuleEc) April 14, 2020