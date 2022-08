Lightyear, la exitosa película de Pixar que debutó el pasado mes de junio, llegará durante los próximos días a una reconocida plataforma de streaming.

La producción sobre el querido astronauta, que se dio a conocer por primera vez en las cintas de Toy Story, cuenta la historia de quien fue el Guardián Espacial en el que se inspiró el juguete de Andy.

Abandonado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra, después de un fallido viaje, el héroe deberá buscar la manera de regresar a casa, pero no estará solo. Un grupo de reclutas y Sox, un gato robot acompañante se unirán a él.

Sin embargo, la llegada de Zurg complicarán y amenazarán la misión, con su imponente presencia y su ejército de despiadados robots.

El elenco de voces está conformado por Chris Evans como Lighyear, Uzo Aduba como su comandante y amiga Alisha Hawthorne, Peter Sohn como Sox y James Brolin como Zurg, entre otros.

Si bien, la cinta alcanzó $214 millones de dólares en todo el mundo, no fue considerada un éxito debido a que su presupuesto fue de $200 millones. Una de las razones de su "fracaso", se debe a que no fue proyectada en varios países de Asia debido a la escena de un beso entre dos personajes del mismo sexo.

Lightyear | ¿Cuándo y dónde se estrena?

Lightyear se estrenará este miércoles 3 de agosto a través del servicio de streaming Disney+.

Lightyear | ¿A qué hora se estrena?

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua: 2:00 AM

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 3:00 AM

Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM