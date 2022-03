José Miguel Viñuela se niega a retirarse completamente de la televisión y ahora volverá a las pantallas para figurar como el más reciente invitado de Pero Con Respeto, donde tendrá una conversación con Julio César Rodríguez la noche de este martes.

En el diálogo, la ex figura de Mega abordará sus años en Mekano, en donde señala que fue el espacio que marcó su ingreso definitivo a la televisión y que fue su consolidación dentro del canal.

De ahí que asegure que "lo más trascendente que hice en televisión fue Mekano".

En tanto, a propósito de la declaración de Alex Hernández sobre un supuesto retorno del espacio juvenil, Viñuela no descartaría volver a trabajar con él o conducir alguna otra vez la producción adaptandola a los nuevos tiempos.

José Miguel hablará de sus cambios de canal para "romper el cascarón" y dar el salto para seguir creciendo profesionalmente, aunque confesará que "no fue fácil". Además, "hoy, a los 47 años, con cuatro niños, digo que no me debería haber movido".

José Miguel Viñuela: Papá, esposo y hombre

La conversación también girará en torno a su rol de padre a los 40 y el haber tenido a todos sus hijos seguidos.

"Me hice la vasectomía el mismo día que mi señora estaba teniendo a mi cuarta hija", recordó.

También reveló lo agotadora que fue la cuarentena, ya que "en esta sociedad, el hombre también tiene que tomar cartas en el asunto".

En tanto que, sobre la estafa de la que fue víctima por parte de Alberto Chang, Viñuela no pierde la esperanza de que ojalá algún día vuelva y se haga justicia por las personas, sobre todo jubiladas, que fueron estafadas, al igual que él.

"Espero que a ese delincuente lo traigan en algún minuto a Chile", remata.

Pero Con Respeto se emite de lunes a miércoles a las 00:30 horas por las pantallas de Chilevisión.