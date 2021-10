Una compleja situación vivió el periodista y conductor de Mucho Gusto José Antonio Neme mientras paseaba junto a sus mascotas la tarde de este viernes.

El comunicador expresó que se encontraba en una plaza cerca de su departamento con sus tres mascotas: Lara (galgo rescatado), Duque y Bo (bulldog francés), cuando tres sujetos se le acercaron.

El periodista entregó detalles de lo sucedido a Las Últimas Noticias. "Vi a tres tipos caminando raro, como en zigzag, y pensé que podía pasar algo, fue justo antes que se acercaran", comenzó relatando, luego agregó que uno de los sujetos sacó un cuchillo grande y se abalanzó sobre uno de sus perros.

"Quería cortar la correa para robárselo. Cuando vi que uno de ellos quería cortar la correa los tiré para atrás, me tiré de espalda y le dije "el perro no me lo vas a quitar, vamos a pelear aunque tengas un cuchillo. No te vas a llevar el perro, me vas a tener que matar primero", reveló el comunicador.

Neme reveló que le dio una patada en el tórax al sujeto y que con los gritos vecinos del sector llegaron en su ayuda, haciendo que los delincuentes arrancaran.

El periodista a través de su cuenta de Instagram también agradeció el apoyo que ha recibido en las últimas horas. Gracias del fondo de mi ❤️ a toda la gente que me ha escrito mostrándome su preocupación y cariño. Han sido muchas personas!!!! He leído uno y cada uno de sus mensajes.

"Jamás hubiese entregado al BO ni siquiera cuchillo mediante. Quienes tienen animales me van a entender…lo miré a la cara y le dije “vas a tener que pasar por encima mío primero compadre..” Quizás piensen que fue temerario o irresponsable, pero para mi mi Perro no es una billetera ni un reloj…gracias x todo", escribió.