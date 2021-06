"Me pongo melancólica": Ingrid Cruz lanza potente reflexión en medio de la pandemia

La actriz Ingrid Cruz se lanzó con una sensible reflexión sobre su físico, su look y la melancolía que le provocan los tiempos que actualmente vivimos, en medio de la pandemia.

Por medio de su Instagram, la actriz de la teleserie Demente se mostró en una foto medianamente desenfadada, en blanco y negro, frente al espejo.

La intérprete entonces escribió: "hoy extrañé todo lo de esta foto!!! Calor... pelo largo y algunos kilos menos... Hay ratos en que extraño cosas tan superficiales como éstas, como otros en que pienso más de lo que debería".

"Me permito extrañar y pensar pero apenas me doy cuenta que le he dedicado muuuuuuchooo rato... respiro y cambio el switch... y empiezo a agradecer. Y por dios que me ayuda !!!!", añadió.

Antes de cerrar, explicó que su reflexión se debe a que "(En poco tiempo voy a estar de cumple, por eso me pongo melancólica y retrospectiva jajajajaj) No les pasa????".

"Así que Les mando un beso gigante, respiren profundo y Que tengan una semana maravillosa", concluyó.

La reflexiva publicación de Ingrid Cruz en Instagram.(1)