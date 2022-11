Los fanáticos de la saga del niño mago están ansiosos por una posible adaptación en la pantalla grande del largometraje que contó la historia de Harry Potter y sus amigos, Harry Potter and the Cursed Child. Sin noticias de Warner Bross sobre un nuevo proyecto que daría pie al deseo de sus seguidores, existe un nuevo reporte que confirma una consideración del estudio para la producción.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Harry Potter al cine por Warner Bross?

Según reporte del portal de noticias Puck (vía Comicbook), señala que Warner Bros habría considerado realizar dos cintas inspiradas en Harry Potter and the Cursed Child.Esta secuela que trata sobre la historia original del niño mago y por ende una continuación de sus populares películas.De ese mismo modo, no es sorprendete que Warner enfoque su atención en una producción de ese tipo (más aún dividida en dos entregas).

Por otro lado, su director se encontraba entusiasmado por realizar la idea de este proyecto y las potenciales películas de Harry Potter and the Cursed Child aunque finalmente no prosperaron debido que J.K Rowling como los productores Sonia Friedman y Colin Callender no querían perjudicar a la obra de teatro tuvo un gran éxito.

Además, en el interior de Warner Bros, no existía organización ni un acuerdo total para impulsar ese proyecto. Si bien el reporte no explica cuándo se detuvieron las negociaciones sobre la probabilidad del proyecto, es probable que esta no sea la primera ni última vez que Harry Potter and the Cursed Child aparece como una producción que busca impulsar a la saga de Harry Potter.

Esperamos que Warner Bross de luz verde a una nueva producción que trate los orígenes del niño mago, la cual de seguro sus fanáticos amarían ver.