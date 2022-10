Contando 72 años de existencia, este viernes se confirmó el fallecimiento de Robbie Coltrane, reconocido por ser el inolvidable intérprete del querido personaje de la saga Harry Potter, Hagrid.

Fue su agente, Belinda Wright, quien reveló la noticia por medio de una declaración pública revelada por el periódico británico Mirror.

"Probablemente, será recordado en las próximas décadas como Hagrid en las películas de Harry Potter, un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo, provocando un torrente de cartas de admiradores cada semana durante más de 20 años", resaltó.

Aunque por otro lado, la representante sostuvo que "para mí, personalmente, lo recordaré como un cliente leal. Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, brillantemente ingenioso, y después de 40 años de estar orgullosa de ser llamada su agente, lo extrañaré".

¿Quién es Robbie Coltrane?

Robbie Coltrane no solo hizo del gigantesco guardabosques de Hogwarts, inolvidable también es su aparición como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond (GoldenEye y The World Is Not Enough), donde compartió con Pierce Brosnan, y como el Dr. Eddie Fitz Fitzgerald en la serie televisiva Cracker.

Gracias a ésta última producción con la cual se inscribió en el libro de Récord Guinness, por ganar tres premios BAFTA consecutivos como Mejor Actor.