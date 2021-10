La ex participante de The Switch debió ser hospitalizada debido a su delicado estado de salud según señaló en redes sociales.

Fernanda Brown, recordada ex participante del programa The Switch de Mega ha ido compartiendo durante los últimos días cómo se encuentra su estado de salud.

Recordemos que Brown debió ser hospitalizada debido a su delicado estado de salud según señaló en redes sociales.

“Estoy internada, me dejaron bien entubada, pero no moriré”, para luego agregar: "Asustada, con el corazón en mil pedazos, luchando por mi vida. Me prometí a mí misma salir de esto y lo haré".

La ex participante de The Switch añadió " “estoy muy triste, pero ya volveré a sonreír. Serán días difíciles pero creo en mi. Los amo, nunca lo olviden y jamás dejen de luchar por su vida”, dijo.

Fernanda Brown estado de salud

A través de sus redes sociales la modelo reveló el diagnostico que recibió. "Tengo pulmonía...Covid negativo”, señaló en Instagram.

"Estoy mejorando…Lento, pero mejorando. Todos los días avanzo un poco más y con más ánimo (...) estoy en un lugar mágico donde me atienden, quieren y respetan mucho…Estoy bien", explicó en la misma plataforma.

Concluyó señalando que irá actualizando a sus seguidores sobre su estado. "Mañana estaré mejor…Les voy a ir contando de mi estado y no se asusten que no tengo ganas de morir"