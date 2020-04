¿Están juntos? Pamela Díaz aclara supuesta relación con Jean Phillippe Cretton

Durante las últimas semanas, un rumor comenzó a tomar vuelo en la farándula nacional. En él se decía que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, dupla de animadores del ex programa "Viva la pipol", estarían en una relación amorosa.

Esto abrió una serie de especulaciones que hasta ahora no habían sido aclaradas. Pero en una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de la fiera y donde estuvo presente el chascón animador, se encargaron de aclarar todo.

Consultados por el supuesto romance entre ambos, Díaz explicó que "la gente dice 'Por qué no invitas a salir...' Señora, nosotros no somos pololos, somos amigos, no tenemos nada. O si no no podría llamarlo poh, sería descarada".

Pero eso no fue todo ya que en la misma transmisión fue el propio Jean Philippe quien señaló que no pasa nada y hasta anunció que está soltero.

Sin duda una amistad que ha crecido con el tiempo y que terminó confundiendo a algunos de sus seguidores, que se ilusionaban con verlos juntos como una de las parejas fuertes de la farándula criolla.