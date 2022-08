Doyle Wolfgang von Frankenstein tocará, en el Club Blondie, su último disco lanzado el 2017, el que fue bautizado como Doyle II: As We Die.

Doyle Wolfgang von Frankenstein, guitarrista de la emblemática banda punk Misfits, confirmó su debut en formato solitario en Chile, con un show en Santiago para dar a conocer su más reciente material discográfico.

El músico trae bajo la manga su último disco lanzado el 2017, el que fue bautizado como Doyle II: As We Die.

Esta visita de Doyle es parte de su Abominate The World As We Die 2022, recorrido que se vio detenido por tres años debido a la pandemia y que el guitarrista retomó desde marzo pasado.

El repertorio también considerará material de Abominator, su primer crédito discográfico en solitario de 2013, además de darle espacio a clásicos de Misfits.

Doyle Wolfgang von Frankenstein en Chile | Fecha, recinto y horario

El legendario guitarrista de Misfits, Doyle Wolfgang von Frankenstein, llegará a Chile el domingo 20 de noviembre al Club Blondie, para presentarse por primera vez como solista.

El emblema del horror punk norteamericano, tendrá como banda invitada a los chilenos Dominio, grupo proveniente de Los Andes y que abrirá la jornada con su propuesta de NWOBHM.

Doyle Wolfgang von Frankenstein en Chile | Entradas para el evento

Las entradas son limitadas y estarán disponibles a través del sistema Puntoticket con valores en Preventa de $27.000 (primeras 100) y General a $33.000.