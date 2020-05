"Jamás pensé que iba a vivir una cosa así": Don Francisco sorprende al aparecer completamente canoso y reflexivo

Don Francisco reapareció en televisión y las redes sociales con un look completamente renovado, que deja ver el verdadero color de su pelo a sus 79 años y también reflexionando en torno a lo que ha significado para él permanecer en cuarentena.

En referencia a su look, Mario Kreutzberger sostuvo que "lo único diferente, lo que me ha crecido en este tiempo, 60 días que estoy en mi casa sin moverme… me ha crecido el pelo blanco, ya lo vamos a dejar así".

Sobre su encierro, el animador valoró la posibilidad de mantener un contacto más constante con su esposa desde hace seis décadas, Temy Muchnick, y apuntó que "la he visto más que en los últimos 10 años".

Con el pelo completamente blanco se dejó ver Don Francisco en su contacto con Telemundo.

Aunque al mismo tiempo advirtió que "jamás pensé que iba a vivir una cosa así", esto dado que "uno está más cerca de la muerte que de la vida. Todo lo demás es incierto, pero te puedo asegurar que va a llegar el día en que te mueras".

La figura tras la Teletón también sostuvo que "nunca nos dimos cuenta lo importante que es dar la mano y junto con eso, nos dimos cuenta que una de las instituciones que estaba siendo más frágiles, que es una de las instituciones más importantes del mundo, hoy día volvió a tener importancia: la familia".

Su reflexión la concluyó resaltando que "hay cosas que hemos perdido y otras que hemos ganado, un beso y un abrazo tomaron una dimensión distinta, nunca nos dimos cuenta lo importante de dar la mano".