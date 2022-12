Brad William Henke, jugador de la NFL y actor de Orange is the New Black, muere a los 56 años

Brad William Henke, el actor y ex jugador de la NFL, falleció la noche del pasado martes a los 56 años. La noticia fue revelada por su manager a través de un comunicado en donde señaló que su deceso aún no ha sido clarificado..

“Brad era un hombre increíblemente amable y de energía alegre”, dijo su manager, Matt DelPiano, en un comunicado. “Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”.

Carrera en televisión

Henke participó en series como Criminal Minds, Dexter, Cold Case, CSI: Miami, Royal Pains, The Office, The Pretender, ER, Lost, Justified y The Stand. Su último papel fue en La Ley y el Orden: UVE en el episodio "Once Upon a Time in El Barrio" y en la cinta The Ray que se estrenará el próximo año.

Orange is the New Black

El actor se catapultó a la fama con su papel como elmalvado guardia de prisiónDesi Piscatella en el éxito de Netflix, Orange Is the New Black en donde participó 26 capítulos, convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de la trama.

NFL

Antes de convertirse en actor, Henke tuvo una exitosa carrera como deportista en donde fue elegido por los Gigantes de Nueva York en el Draft de 1989 y disputó el Super Bowl XXIV en 1990. Tras varias lesiones, el jugador se retiró en 1994 tras sufrir distintas lesiones.