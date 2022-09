David Guetta se convirtió en todo un éxito en Chile y sus fans arrasaron con los tickets para sus próximo show. Pero ante el entusiasmo demostrado por sus seguidores, el productor musical decidió sumar otro espectáculo más en su visita a Santiago.

El artista francés vendió la totalidad de los tickets en menos de dos horas, lo que demuestra el gran interés que existe entre el público local por ver nuevamente en vivo a uno de los máximos referentes de la música electrónica, que llegará al país en el marco de su gira mundial.

Durante 2022 se destacó por los singles Crazy what love can do, junto a Becky Hill y Hella Henderson; I'm good (blue), con Bebe Rexha; y Living without you, en colaboración con Sam Ryder. Sencillos que hasta ahora no dejan de sonar y evidentemente sustentan la convocatoria demostrada hoy.

David Guetta en Chile | Fecha, recinto y horario del segundo show

La nueva fecha que sumó David Guetta en su visita a Santiago se realizará el 4 de enero en el Movistar Arena. Esto además de la presentación que agotó para el día 5 del mismo mes.

El productor europeo estará promoviendo un nuevo concepto de espectáculo que lo tendrá como show central, además de una zona experiencia al aire libre.

La propuesta está pensada para potenciar los espacios exteriores del Movistar Arena, donde se dispondrá con un line-up de DJ´s nacionales, alimentos, bebidas, activaciones de marcas y variadas atracciones a disposición del público desde las 17:00 hasta las 02:00 horas.

También habrá un área VIP Titanium Lounge. Este sector, tendrá una capacidad para 1.500 personas, con servicio de bar abierto y un ticket con asiento numerado en Platea Platinium o Cancha Vip para presenciar el concierto de David Guetta.

David Guetta en Chile | Entradas para el segundo concierto

Las entradas para el segundo concierto, están disponibles a través de PuntoTicket, desde este viernes 30 de septiembre, a las 18:00 horas.