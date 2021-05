"A dar un toque femenino": Camila Stuardo vuelve a TVN para sumarse a Zoom Deportvo

La modelo y relacionadora pública Camila Stuardo confirmó este domingo que debutará en el programa del área deportiva de TVN Zoom Deportivo, para compartir una vez más en pantalla con Pedro Carcuro y Gustavo Huerta.

Stuardo ha estado en múltiples oportunidades en la señal estatal, la última de ellas a cargo del late No culpes a la Noche, por lo que su regreso, esta vez ligada al deporte, lo siente de una manera especial.

"Para mí volver a TVN, es siempre volver a casa. Fue mi primera casa televisiva a los 19 años y cada vez que estoy en el canal me he sentido súper en casa. El área deportiva ya me había considerado en mi última pasada por TVN, así que ya conozco al equipo, me llevo muy bien con todos ellos, pero no por eso, deja de ser un gran desafío", indicó.

Además, Camila contó que "mi nuevo rol viene a dar un toque femenino al ‘Zoom Deportivo’ de los días domingo para acompañar a Gustavo Huerta y a Pedro Carcuro, que son tremendos referentes del deporte. Yo busco llegar a la fibra y conocer el lado más íntimo de los deportistas que van a representar a Chile en los Juegos Olímpicos".

Con Stuardo presenta en la apuesta televisiva se darán a conocer distintos deportistas y su preparación para cumplir uno de sus mayores sueños: representar al país en Tokio.

"Las historias son increíbles, son hermosas, son de mucho esfuerzo. Un esfuerzo que no sólo involucra al deportista, sino que a su familia completa. Son bien emocionantes, porque hablan desde el inmenso esfuerzo, de la alegría, la emoción y sobre todo de cumplir sus sueños", alertó Camila.

De hecho, el primer entrevistado fue el atleta Esteban Bustos, quien "es pentatleta y practica cinco disciplinas distintas. Normalmente cuando uno cuando conoce a un deportista y su historia, suelen enfocarse en un solo deporte, en cambio él hace cinco a la vez, entonces es una historia de un esfuerzo más que extra".

"Además de también estar estudiando y tratar de compatibilizar todo con el deporte, de un apoyo familiar gigante. Fue muy interesante saber sobre su preparación en plena pandemia donde todo lo tuvo que hacer desde casa. Así que, si a todos nos costó el encierro y adaptarnos, imaginen a un pentatleta", destacó la modelo.

Zoom Deportivo se emite los domingos después de 24 Tarde por TVN.