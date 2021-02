Arrestan a Silentó, el hombre tras el hit "Watch Me", como sospechoso del homicidio de su propio primo

El rapero Silentó, conocido por ser una de las mentes detrás del hitazo “Watch Me (Whip/Nae Nae)” de 2015, acaba de ser arrestado y acusado nada menos que de matar a su propio primo.

Medios estadounidenses han reportado que el pasado 21 de enero, la policía respondió una solicitud de emergencia a las 03:30 de la madrugada, debido a un tiroteo.

Una vez en el lugar, se encontraron con el cuerpo de Frederick Rooks, primo del músico, con varios impactos de bala visibles en su cuerpo, en Dekalb, una localidad cercana a Atlanta.

El suceso terminó detonando una investigación cuyas indagatorias fueron las que ahora condujeron a la detención de Ricky Hawk, nombre real de este artista de 23 años.

Silentó se está haciendo una figura recurrente en incidentes con la policía, tras acumular una serie de antecedentes previos, por ejemplo, el episodio que data de agosto de 2020, cuando fue acusado de agresión con arma mortal, tras ingresar a una vivienda con un hacha.

Un día antes, había sido arrestado por violencia doméstica. Mientras que en octubre del mismo año lo volvieron a arrestar por conducir por sobre del límite permitido de velocidad.

Today, Ricky Hawk, 23, was arrested for the murder of his cousin Frederick Rooks, 34. On January 21, the DeKalb County Police Department investigated Rooks' death after he was found shot on Deep Shoals Circle. Hawk is in the DeKalb County Jail charged with Murder. #WeAreDKPD pic.twitter.com/AfaA8CtXgx