Amazon prepara nueva serie inspirada por la protagonista de la exitosa saga Millenium, Lisbeth Salander

Lisbeth Salander, el personaje creado por el escritor sueco Stieg Larsson para su exitosa saga literaria Millenium, será la protagonista de una nueva serie que está produciendo el servicio de streaming Amazon Prime Video.

De acuerdo con Variety, la producción esta vez no seguirá la historia de los libros o las adaptaciones cinematográficas que se han hecho previamente, sino que dará vida a toda una nueva línea argumental para Salander, lo que conlleva también un grupo de renovados personajes secundarios.

La serie aún no tiene confirmada una protagonista, aunque se sabe que será producida por Andy Harries y Rob Bullock y será un esfuerzo colaborativo entre Amazon, Sony Pictures Television y Left Bank Pictures.

La trilogía de Stieg Larsson y el primero de los títulos de David Lagercrantz con Lisbeth Salander como protagonista.

Larsson firmó tres exitosas novelas centradas en el carismático personaje de Lisbeth Salander: "The Girl with the Dragon Tattoo", "The Girl Who Played with Fire" y "The Girl Who Kicked the Hornets' Nest".

Tras su muerte en 2004, David Lagercrantz continuó con la franquicia de novelas, sumándole tres nuevos títulos: "The Girl in the Spider's Web", "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" y "The Girl Who Lived Twice".

La trilogía original de Larsson saltó al cine a través de tres películas de origen sueco en 2009, protagonizadas por Noomi Rapace. David Fincher adaptó el primer libre en 2011 con Daniel Craig y Rooney Mara.

En tanto que Lisbeth Salander continuó su recorrido cinematográfico en 2018, con el cineasta uruguayo Fede Álvarez a cargo de "The Girl in the Spider's Web" y Claire Foy como Salander.