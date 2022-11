Backstreet Boys, la exitosa banda estadounidense, se encuentra preparando su esperada nueva gira "DNA World Tour" con el que visitarán distintos puntos de Latinoamérica, entre ellos Chile, en donde los fans de la icónica agrupación podrán disfrutar de los mejores temas del quinteto.

¿Cómo comprar las entradas?

DG Medios, la productora a cargo del evento anunció las fechas en que comenzará la venta de entradas a través de TicketMaster. Ingresa AQUÍ para comprar las entradas.

Lunes 7 de noviembre

Comienza la preventa exclusiva para los miembros de Backstreet Army Fan Club, el fan club oficial de la banda, la cual durará 24 horas

Martes 8 de noviembre

A partir de las 10.40 de la mañana comienza la venta de entradas para clientes Entel y del banco Scotia, quienes podrán acceder a la preventa en un plazo de 48 horas, los cuales además tienen un 20% de descuento.

Jueves 10 de noviembre

Ese día comienza la venta al público general, la cual comenzará a las 11 de la mañana a través del sistema Ticketmaster.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda entregó detalles del concierto y señalaron que están ansiosos por reencontrarse con el público en territorio nacional. "No podemos esperar por verlos ahi", escribieron.

¿Cuándo se presentan en Chile?

A.J. McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie Dorough y Brian Littrell arribarán a suelo nacional el próximo 1 de febrero en donde se presentarán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Las entradas tienen un valor que va desde los $46.600 hasta los $419.400.

La últimas visitas de la popular banda se realizaron el año 2019, en donde el quinteto se presentó en el Festival de Viña, y el año 2020. En ambas ocasiones, la banda logró reunir a una gran cantidad de fans quienes corearon en conjunto sus canciones más conocidas como I Want it that way, The One, Keep playing games with my Heart, Larger than Life, Everybody y The Call, entre otras.