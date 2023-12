La población migrante en Chile ha ido en ascenso los últimos años y es en ese contexto que el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) , Luis Thayer, se refirió a esta situación, aclarando algunos datos importantes en la materia.

¿Cuántos migrantes hay en Chile? Estiman cifra y explican cuántos están en situación irregular

En conversación con Radio Universo, Luis Thayer, señaló que el aumento de extranjeros en el país “se ha mantenido respecto a los últimos años”, agregando que“Estamos hablando de poco más de 1,5 millones a 1,6 millones de personas, ese es el volumen aproximado de migrantes que está en nuestro país”

Lo que se traduce en que el 8,1% de la población nacional es migrante, convirtiendo a Chile en un país receptor de migrantes a nivel mundial, ya que “Estamos dentro de los países que recibe más población migrante en términos proporcionales”.

En cuanto a la nacionalidad predominante de la migración que ha llegado a Chile, la mayoría es venezolana (casi 600 mil personas), seguido de población haitiana y peruana.

¿Cuántos migrantes hay en situación irregular?

La autoridad además se refirió al porcentaje de regularizados e irregulares que hay en el país, señalando que “la gran mayoría de esas personas está en situación regular o en proceso de regularización”, indicando que el número llega al 90%.

En cuanto al 10% restante, Thayer, señaló que desde junio del 2023 Chile tiene un proceso de empadronamiento biométrico, que a la fecha alcanza los 160 mil personas, de quienes no había información.

¿Qué beneficios trae la realización de este trámite? Según lo señalado por Thayer, este proceso de empadronamiento ayudará a distinguir a aquellas personas que están inscritas, de quienes no, para que, en un operativo o control de identidad, las policías puedan chequear si están empadronadas o no, agregando que “las personas que no se han empadronado, vamos a asumir que son un problema de orden y seguridad pública”.

¿Qué trámites se pueden realizar en el Servicio Nacional de Migraciones?

El sitio web del Sermig permite la realización de los siguientes trámites de extranjería:

Solicitud de Residencia Definitiva: Para personas con Residencia Temporal vigente, que deseen residir indefinidamente en el país.

Para personas con Residencia Temporal vigente, que deseen residir indefinidamente en el país. Solicitud de Residencias Temporales para extranjeros dentro de Chile: El ingreso y validación en la plataforma debe hacerse por la persona extranjera que solicitará el beneficio.

El ingreso y validación en la plataforma debe hacerse por la persona extranjera que solicitará el beneficio. Calculo de Multas: Permite a las personas que han cometido alguna infracción migratoria, realizar su cálculo de multa y enviar antecedentes que sirvan de sustento para sus descargos.

Permite a las personas que han cometido alguna infracción migratoria, realizar su cálculo de multa y enviar antecedentes que sirvan de sustento para sus descargos. Solicitud de carta de Nacionalización: Para personas extranjeras que buscan adquirir la nacionalidad chilena, en virtud de los casos que establece el Art. 10 inciso 3 de la Constitución Política de la República.

Para personas extranjeras que buscan adquirir la nacionalidad chilena, en virtud de los casos que establece el Art. 10 inciso 3 de la Constitución Política de la República. Solicitud de prórroga de visa para solicitantes de refugio.

