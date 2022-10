Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este viernes 14 de octubre según tu signo del zodiaco.



Horóscopo de del viernes 14 de octubre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis:

Aries (marzo 21 - abril 20)

Es muy importante para ti tener el control de tu vida y de todo lo que puedas lograr a tu manera. Pero hoy la suerte y el éxito llegarán de la mano de otros y dependerán de las acciones o iniciativa de otros.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Muchas veces hacemos buenas obras o ayudamos a los demás y a cambio encontramos apatía o ingratitud. Algo similar te va a pasar hoy, pero no debes preocuparte, porque lo que siembras cosecha de una manera u otra.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Te espera un día de actividades abrumadoras, tanto físicas como mentales, infinidad de relaciones y quizás algún viaje. Puede que te encuentres más nervioso, inquieto o inestable que de costumbre.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te resistes al cambio con todas tus fuerzas, tienes miedo de mirar hacia adelante porque lo desconocido está ahí, pero si miras hacia atrás encontrarás amor y protección. Esto es solo un espejismo, porque solo avanzando podemos realizar nuestros sueños y alcanzar nuestro máximo potencial.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy las cosas del corazón serán más importantes de lo habitual en tu vida. Por un lado, una relación sentimental te hará muy feliz y te dará mucha vida, pero también te preocupa y te impulsa a tomar decisiones que ahora mismo no quieres.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Eres muy exigente contigo mismo y no es exagerado decir que tu peor enemigo eres tú mismo. Pero no debes culparte por cometer un error o por no ser tan perfecto como te gustaría. Tienes que amarte y apreciarte más.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Cuando las cosas van bien en una relación y puedes contar con ese tipo de afecto y armonía que tanto necesitas, es cuando estás viviendo tus momentos más felices. Y hoy podrás tener un día así o al menos una parte importante de él, porque ahora estás bajo la protección de una influencia planetaria magnífica.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Por la mañana las nubes estarán nubladas, pero por la tarde saldrá el sol, permitiendo descubrir de un maravilloso paisaje. Hoy te encontrarás con algo así y las razones tendrán más que ver con el ámbito emocional o familiar que con el mundano. Todo tendrá un buen final.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Sé firme en tu camino y en tus decisiones, porque hoy tendrás muchas dudas e inseguridades que te atormentarán por momentos. No deberías estar escuchando esas ideas, solo están tratando de confundirte y descarrilarte del camino correcto. Aparte de eso, hoy tendrás un día muy favorable.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tu signo siempre enfrenta las pruebas más duras y dolorosas, pero también es el que puede llegar a la cima, nunca por suerte, sino por sus de trabajo duro. Hoy verás que todo está a tu alcance.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

El camino ha sido duro para ti y te ha costado creer que has conseguido lo que quieres. Hoy una parte de ti estará nervioso y angustiado debido a problemas financieros o relacionados con asuntos materiales, pero eventualmente se resolverán. Confía.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Es hora de que te den tu lugar o reconozcan esas cosas buenas que has estado haciendo por los demás. Si bien siempre deseas buscar la intimidad discretamente, hay una parte de ti que anhela ver algún día que se te reconozca por tus esfuerzos. Este tipo de reflexiones estarán mucho en tu mente hoy.