Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este domingo 19 de febrero según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del viernes domingo 19 de febrero

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

El fin de semana comenzó con grandes perspectivas, pero todo apunta a que no terminará tan bien, porque hoy es posible que tengas problemas de salud. No será nada grave, pero sí algo que te dejará cansado. Debes ser paciente.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Por un lado, tendrás un buen domingo, de felicidad y armonía, pero no podrás desvincularte del trabajo, quizás porque algo salió mal o tienes que arreglar ciertos asuntos. En cualquier caso, será un día gratificante y positivo, y resolverás con éxito las tareas pendientes

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Los astros están a tu favor y te espera un domingo fructífero y alegre, especialmente con las visitas. Es el momento perfecto para compartir con tus seres queridos, asistir a eventos o incluso hacer un viaje corto a un lugar cercano. Hoy podrás sacar lo mejor de tu naturaleza.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tu signo será uno de los más favorecidos hoy. A partir de ahora sentirás más claramente una sutil protección que aleja de ti las dificultades o los enemigos. La suerte te sonreirá más a menudo en las próximas semanas.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Si esperas un día tranquilo, lleno de paz y tranquilidad, olvídalo, porque no será así. Siendo realistas, no sucederá nada importante, pero los problemas menores pueden abrumarte.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

La fantasía que esperabas que se hiciera realidad no ocurrirá y no seguirá el camino o la dirección que esperabas. Puede parecer algo negativo en un comienzo, pero con el tiempo verás que es lo mejor. Las cosas en el interior siempre han sido particularmente difíciles para ti. No será un mal día, pero te aferrarás a metas difíciles de alcanzar.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Deberás tener especial cuidado con las discusiones familiares, el día presagia tormenta y te interesará mantenerte alejado de cualquier disputa. Pueden surgir conflictos por cuestiones de carácter doméstico o relacionadas con el dinero y los gastos.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Será un fin de semana difícil, en especial hoy, porque recientemente experimentaste decepción emocional. Puede sentirse triste o deprimido, a pesar de tus mejores esfuerzos para ocultarlo de los demás. Pronto tendrás nuevas fantasías y eso debe mantenerte esperanzado.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Es un día ideal para viajar y escapar de la realidad cotidiana. Necesitas entrar en contacto con nuevos lugares y personas o acercarte a la naturaleza para recargar las pilas y encontrarte a ti mismo. Va a ser un muy buen día para ti, pero necesitas salir de tu entorno habitual y renovar tus energías.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Por varias razones hoy buscarás nada más que paz y tranquilidad, ya sea para estar con tus seres queridos o para encontrar un lugar apartado donde puedas relajarte, meditar o encontrar paz mental. Solo entonces será un buen día para ti. Afortunadamente, las estrellas están a tu favor y podrás disfrutar de ese momento.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

La amistad es la relación más importante para ti, a veces incluso más que el amor y por suerte hoy podrás disfrutar de este vínculo. Además, es un día ideal para una reunión tranquila con tu mejor amigo, para compartir tus ilusiones y planes.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

El Sol ingresa hoy a tu signo y se moverá a través de él durante los próximos 30 días. Durante este tiempo podrás disfrutar de mayor luz en quienes te rodean y tendrás momentos más afortunados. En cualquier caso, hoy no te sentirás demasiado bien, pero en los próximos días verás como el viento sopla a tu favor.