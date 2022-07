Aries (marzo 21 - abril 20)

El día será más complejo que de costumbre, las cosas te costarán más de lo normal. Pero lo bueno es que te mantendrás firme y no dejarás que te pasen a llevar. Es probable que esto genera algunos roces, pero mientras seas respetuoso, no deberías escatimar en tu actitud.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Despertarás con iniciativa. Hoy te se sentirás impulsado a hacer todo tipo de cosas, a realizar actividades que no son de tu rutina, pero que te traerán beneficios. Ábrete a nuevas opciones y oportunidades, aprovecha este impulso y no tengas miedo de dar pasos importantes. Hoy es el día ideal para ello.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Por mucho que no quieras, las emociones y sentimientos tomarán el mando hoy. EL muro grande y frío que levantas todo los días caerá hoy y dejarás ver una parte de ti que no muchos conoces. Te sentirás vulnerable a ratos, pero es algo que necesitas.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy surgirán algunas dudas respecto de temas financieros. Algunos asuntos te generarán inquietud y te sentirás a la deriva tratando de encontrar una solución. Intenta ir a lo simple y concreto, ve directo a lo que debes hacer para arreglar el problema, no es momento de andar con rodeos.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Las cosas han estado muy bien últimamente y parece que la suerte está de tu lado. Pero eso no impide que estés inseguro y que tus pensamientos se tornen negativos. Debes intentar ser objetivo y entender que son miedos pasajeros y que realmente no arruinarán todo lo que has conseguido.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te espera un día un poco revuelto en cuanto emocional. Vendrán a tu mente algunos pensamientos negativos, ideas que generalmente te bajan el ánimo y que no compartes con nadie porque son muy íntimas. No podrás hacer nada para evitar este sentimiento, pero procura estar en un lugar seguro, en el que te puedas o te puedan contener. Este momento pasará y será solo un recuerdo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Cuidado con los enemigos y las personas envidiosos. Sueles ver lo bueno en todos, pero la realidad es que siempre hay personas con malas intenciones. Sé prudente y no confíes de inmediato en las personas, se lo tienen que ganar.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Te mostrarás muy firme por fuera, pero por dentro habrá muchas dudas e inquietudes. Te sentirás vulnerable y los demás no lo notarán, porque tú no lo permites. No tienes que resolver todo solo, a veces es necesario pedir ayuda y no hay nada vergonzoso en eso, tienen que entenderlo.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy más que nunca te sentirás afortunado, porque verás la protección que hay sobre ti. A veces lo dudas, pero verás la prueba de que hay una energía cuidándote.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Será un día difícil, las cosa no saldrán como esperas y eso te frustrará. Intenta que no afecte todas las esferas de tu vida, busca un escape de este momento tenso. A fin de cuenta es un bajón que pasará.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

La posición de la luna te traerá mucha inspiración hoy. Verás las cosas con claridad y encontrarás respuestas que buscabas desde hace tiempo. Te propondrás una meta y comenzarás una misión.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tu animo cambia bruscamente todo el tiempo. Pasas del pesimismo a la alegría en un instante. Puede que sea un mecanismo de defensa, pero debes procurar que estos cambios no afecte a los demás.