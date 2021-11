Aries (marzo 21-abril 20)

Le das vueltas a iniciar un proyecto de algún tipo que te lleve a encontrar una manera de expresarte o de proyectar tus inquietudes sean las que sean. Te llegará una información valiosa para ponerte en marcha. No pierdas ni un minuto en hacerlo.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Quizá no sea el mejor momento de abandonar un proyecto o un grupo en el que te has implicado mucho y durante mucho tiempo y que ahora de alguna manera no te convence tanto o te ha defraudado. Ojo, puedes perder lo invertido y no te conviene.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Desecha esa idea que puede que te lleve a estar mucho más tiempo dependiendo de otra persona a la hora de hacer un trabajo. Es mejor que lo emprendas tu solo o sola y que aprendas a ser independiente. Será un salto de fe, pero valioso.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy te darás cuenta de que algo que has hecho ha ayudado mucho a una persona casi sin proponértelo y eso te traerá una gran satisfacción moral. Tu intención era buena, pero incluso ha mejorado al ponerlo en marcha o llevarlo a cabo. Sonríes.



Leo (julio 23-agosto 22)

No mientas a una persona que te conoce muy bien porque se dará cuenta perfectamente que no es cierto lo que le dices y puede enfadarse. Es mucho más adecuado ir con la verdad por delante, incluso si te parece un poco dura.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy te dará tiempo de muchas cosas si te organizas bien y es algo que vas a conseguir porque mentalmente estarás con bastante concentración. Aprovecha para encarar un tema complicado o denso ya que tu mente dará con las soluciones.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Buscarás lo sencillo hoy a la hora de relacionarte con los demás; no te vas a complicar por nada que no sea importante y le darás poca importancia a ciertos temas que a otros les parecen trascendentales. Esta postura facilita que dejes tensiones fuera.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Buscarás soluciones para algo relacionado con el dinero o con un gasto que no esperabas pero que no te queda más remedio que hacer. Si pides prestado, ten en cuenta los problemas que puede implicar. Es un bucle que puede complicarse.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estarás con un tono elevado y un humor especialmente amable y positivo hoy y verás todo lo que sucede de la mejor manera posible. Hay gente que se comunica contigo y te trae buenas influencias. Aprovecha toda esta corriente positiva.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Existe una tendencia materialista en ti que de vez en cuando sale a la luz, pero que es bueno que intentes dejar de lado cuanto antes, porque no te reportará beneficio espiritual. Tenlo en cuenta a la hora de establecer cualquier tipo de relación.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Apaga el móvil y no dejes que te robe tanto el tiempo ni que te impida centrarte en un estudio o en un trabajo que requiere la máxima atención en este momento. Propóntelo como un reto. Puede que te sea difícil, pero merecerá la pena.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy es muy importante que evites cualquier tipo de discusión o beligerancia con un vecino o un compañero de trabajo. No estás en el mejor momento para intentar escuchar las razones de los otros. Deja cualquier tema espinoso para otro momento.