Aries (marzo 21 - abril 20)

Será un día muy completo en cuanto asuntos familiares, ya que podrás llegar a un e resolución que esperabas hace tiempo y que necesitabas desde hace tiempo. Será un nuevo punto de partir y la oportunidad idónea para sentar cimientos.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Comenzarás el día con el pie izquierdo, todo te parece un problema, pero a medida que pasen las otras y con la ayuda de otros, la situación irá cambiando y sentirás menos decepción. Te servirá de lección para saber que hay días buenos y malos, y que la mayorías de esas veces, los días malos no son el fin del mundo.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día muy movido y lleno de actividades, pero a fin de cuenta productivo y agradable, con la sensación de que tu ayuda está contribuyendo a construir algo importante. Te sentirás apreciado.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy tu ánimo será una móntala rusa, pasarás por momentos muy agradables y otros un tanto decepcionantes. Lo importantes es que debes saber sobrellevarlos y entender que no pasa nada si las cosas no salen como esperabas, siempre puede volver a empezar.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Despertarás con un poco de angustia por esos problemas a los que no has encontrado solución. Pero a medida que pasa el día verás un poco más de luz y esperanza. Tendrás que aclarar tu mente para ver las cosas desde otra perspectiva, debes resetearte, y pensar en nuevas opciones. No está todo perdido.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Será un día bastante agotador, tendrás casi nada de tiempo para descansar, pero al final del día sentirás mucha satisfacción, porque no habrán sido horas perdidas. Cuando menos lo esperes verás los resultados de tu esfuerzo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Las cosas estarán un poco revueltas hoy, habrá mucho caos en tu día, pero debes tomártelo con calma, no te desesperes ni creas que todo está perdido. Siempre puedes encontrar una solución, solo debes centrarte, tranquilizarte y pensar objetivamente.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Te despertarás con muchas ganas de partir de día, habrá mucha energía en ti e inspirarás a otros a hacer su trabajo con la misma actitud.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No dejes que los nervios te jueguen una mala pasada, sobre todo si tienes un asunto importante hoy. Llevas un tiempo preparándote para este momento, así que ya hiciste todo lo que pudiste de tu parte.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

La actitud de una persona te decepcionará, hará o dirá algo con lo que no estás de acuerdo y eso te genera un conflicto mental muy grande. Si tienes que tienes que levantar la voz, no tengas miedo de mostrar tu postura.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Llevas un tiempo pensando en tus proyectos y metas, pero tienes miedo de materializarlos. No dejes pasar el tiempo, tienes las herramientas, lo único que te detiene es el miedo y eso no te llevará a ninguna parte. Toma la iniciativa, si das el primer paso, el resto será más fácil.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Vienen buenas noticias en camino, tus deseos están a punto de cumplirse. Los frutos de tu esfuerzo están por llegar, ni pienses que no lo mereces, porque has trabajado para ello.