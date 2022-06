Aries (marzo 21 - abril 20)

Podrías recibir un disgusto en lo que respecta a asuntos sentimentales. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir por enojo o ira. Piensa antes de decir algo que pueda generar un daño irreversible. Intenta arreglar las cosas, si lo quieres podrás arreglar las cosas. Tienes que ser prudente.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Sueles ser muy cauto al momento de tomar decisiones y eso no tiene nada de malo, pero no debes dejar que eso te detenga al momento de avanzar en la vida. No dejes de hacer lo que te gusta o cumplir tus metas por miedo a lo que podría pasar.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Es el momento de ser audaz, tienes que ser muy inteligente y analítico con los próximos pasos que darás. La actitud que tomes hoy marcará muchos hechos importantes de tu futuro, no lo tomes a la ligera, sé responsable, no es momento de jugar. Ya llegará el merecido descanso, pero ahora es momento de esforzarse.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Eres muy sensible y empático. Las cosas suelen afectarte más que al resto de las personas y eso tiene su lado positivo, pero también uno negativo. En lo que respecta al lado negativo, debes procurar canalizar muy bien tus emociones, no dejes que te afecten más de lo que deberían, intenta buscar el lado racional de cada situación.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy te sentirás impaciente y sentirás que las cosas no avanzan a tu ritmo. La poca paciencia y la frustración serán tus grandes compañeras esta jornada. No dejes que esas emociones te nubles la cabeza, evita los conflictos y no te descargues con quiénes no tienen la culpa. Acepta que a veces las cosas no resultan como nos gustaría y sigue adelante con tu vida, tendrás un montón de otras oportunidades.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Se acercan buenos tiempos. Las cosas resultarán favorablemente para ti, sentirás que comenzarán una nueva etapa, desde cero, algo que buscabas desde hace tiempo. Verás que los sacrificios que algunas vez hiciste tendrán su recompensa.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Este es el día para cumplir tareas y labores. Despertarás lleno de energía y necesitas aprovechar ese estado de ánimo y sacarle partido. Ayuda a otros si es necesario. Te sentirás inspirado, con ganas de lograr muchas cosas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tu ánimo no será el mejor y las personas a tu alrededor lo notarán. Reaccionarás un poco agresivo a ciertos comentarios y alejarás a algunas personas. No dejes que esa emoción se apodere de ti, intenta controlarla y discúlpate si es necesario.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy tendrás mucha suerte, sobre todo si se trata de asuntos laborales o de estudios. Recibirás una noticia que no esperabas, porque hace un tiempo parecía imposible, pero en ese momento entenderás que hoy el universo está de tu lado.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Deja de lado las preocupaciones, no permitas que detengan tu vida. Descárgate y llora si es necesario, pero luego seca tus lágrimas y levántate nuevamente. Busca ayuda si la necesitas, no tienes que hacerlo solo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Será un buen día, no esperes grandes noticias ni sorpresas, pero espera una jornada calmada y tranquilla. A veces la mejor sorpresa es un día de paz, sin muchos estímulos, que te permita relajarte y poner la mente en blanco.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

No confíes en las personas inmediatamente, porque no todos tienes las mejores intenciones. Antes de entregarte a alguien, ya sea un amigo, una pareja, un familiar o un conocido, debes asegurarte de que quiere lo mejor para ti y eso tiene tiempo, no puedes descubrirlo en un par de días.