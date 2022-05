Aries (marzo 21 - abril 20)

Alguna pequeña molestia física se va a poner un poco rebelde hoy y es probable que tengas que dejar de lado ese deporte que tanto te gusta, al menos por unos días.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hay un cierto alivio en algún tema social o en relación con un grupo en el que te mueves y en el que habían surgido tensiones, quizá porque alguien quiere imponer su criterio sin contar para nada con los demás.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Si regresas a un lugar en el que lo pasaste bien, podrás recordar esas experiencias con cariño y buen humor, pero eso no significa que te dejes llevar por la melancolía.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy te confirmarán cierta noticia que te aportará mucha tranquilidad. Te darán la razón en un asunto en el que habías sentido que te estaban utilizando o que habían actuado de forma arbitraria e injusta.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Ten cuidado con dejar escapar por descuido alguna información privada que no te interesa que sepa nadie. Vigila los dispositivos electrónicos para que nadie pueda ver en las pantallas.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Sospechas de que alguien te está ocultando una noticia o una información por temor a tu reacción, ya que es algo que no te gusta o que te parece mal que hagan otras personas, quizá un hijo o la pareja.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Suelta un poco las riendas, no quieras controlarlo todo y da más responsabilidades en el hogar a quien comparte ese espacio contigo, porque es la manera de tener un exceso de trabajo por las tareas.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hay un asunto que hoy te favorece plenamente, incluso si es algo que tu no has propiciado y que tiene que ver con una mejora en tu calidad de vida.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No bajes la guardia hoy si tocas un tema de dinero con un familiar, ya que es posible que hayas tenido mucha generosidad con él y aún así crea que no te has portado bien.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te ha dejado de interesar lo que hace una persona que antes significaba mucho para ti y está claro que eso significa que ya no sientes lo mismo por ella. Ese alejamiento no te supone ningún dolor emocional.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Sigues dándole vueltas a la conversación de ayer, pero lo cierto es que hoy vas a sacar buenas conclusiones que te llevarán a un cambio de perspectiva beneficioso.