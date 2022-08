Aries (marzo 21 - abril 20)

Si hay que trabajar, obviamente será un día de lucha y acción, con gran competitividad y audacia de iniciativa, sin duda positiva, pero también luchadora. Pero si aún estás disfrutando de tus merecidas vacaciones, también será un día enérgico, perfecto para viajar, hacer ejercicio y exponerse a la naturaleza.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hoy sentirás que renunciarás a tus sueños y fantasías, pero lo cierto es que mientras vivas nunca dejarás de luchar por alcanzar todas tus metas y fantasías. Ahora que tienes más tiempo o más paz, pensarás mucho en el resto de tu camino para prepararte para la gran pelea.





Géminis (mayo 21 - junio 21)

Eres una de las pocas personas que puede hacer dos cosas al mismo tiempo o luchar por dos objetivos claramente diferentes o distantes. Usarás estos días para divertirte y relajarte lo más posible con tus seres queridos, pero al mismo tiempo harás planes y proyectos importantes para el futuro.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Con las personas que te aman, sobre todo con las personas que te entienden y te aceptan como eres, te sientes feliz. El día de hoy te traerá estas experiencias, pero también te demostrará que todo es mejor de lo que pensabas. Nunca estarás solo.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy las cosas no te irán muy bien y es posible que tomes malas decisiones o experimentes pequeños contratiempos en el trabajo o en la economía. Sin embargo, si miras las cosas con más calma, es posible que con el tiempo te des cuenta de que hoy es en realidad tu día de suerte y que el destino te separa de un camino que no es para ti.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy es un día de suerte para ti o simplemente un día en el que las cosas saldrán como más deseas. Hoy verás claramente cómo tus sueños y fantasías pueden algún día hacerse realidad, quizás mañana cambies de opinión, pero hoy creerás que has encontrado la clave del éxito o la felicidad.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hay dos fases para ti hoy, pero lo importante es que el día mejorará cada vez más. Con razón o sin ella, te despertarás triste o deprimido y no tendrás buenos días, pero luego todo mejorará y va a ser un día afortunado y gratificante, tanto en el trabajo como en tu vida amorosa.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Los buenos personajes planetarios suelen tener muchos días de suerte durante este mes para ti. Habrá momentos de éxito y alegría en el trabajo y en los asuntos mundanos y personales, y así seguirá siendo hoy. Ahora es un buen momento para tomar la iniciativa.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Te espera un día muy afortunado y feliz porque tu signo es el que actualmente está afectado por mejores y más favorables planetas. Hoy el amor o la intimidad te darán algunas sorpresas cándidas, mientras te sea fácil alcanzar tus ambiciones laborales.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tienes grandes virtudes para luchar, desarrollarte y finalmente triunfar en las condiciones más difíciles, ante un gran dolor o sumisión, sin embargo, debes aprender a relajarte, desconectarte y disfrutar de la vida en determinados momentos.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tu vida se encamina a un gran cambio. Está a punto de llegar un nuevo ciclo que comenzará a fin de mes. Se avecina algo muy bueno para ti, aunque no lo notarás pronto, por lo que deberás confiar en tu suerte y ponerte en manos de un destino que te tiene reservadas muchas sorpresas.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Para ti estos meses no han sido tan buenos como te gustaría que fueran. Los eventos imprevistos consecutivos te han obligado a dirigir tu vida hacia otros caminos y has tenido que poner mucha energía para luchar por tus seres queridos y no tanto por ti mismo. Te sentirás así muchas veces hoy.