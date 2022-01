Aries (marzo 21 - abril 20)

Disfrutarás de algo relacionado con el arte, puede ser un libro, una exposición o una actividad cultural. Tu mente estará muy activa en esa dirección y gracias a ello renovarás energía.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te invitarán a participar de un encuentro y aceptarás. Sin embargo, ten en cuenta que no debes acaparar la atención, deja que otras personas entreguen su punta de vista y que sea una reunión equilibrada.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Pon atención en tu imagen hoy, porque hablará por ti. Es la oportunidad que tendrás de revelar tu personalidad. Tenlo presente y no te asustes, solo sé tú mismo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Una persona con la que estás hablando desde hace un tiempo te pondrá en alerta obre una situación. Pon mucha atención y haz caso a la advertencia. No es nada grave, pero podría complicar tus planes.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Cambia lo que no te gusta del trabajo, si es algo que está en tus manos. Atreverte a emprender o mostrar tu postura, no dejes que te pasen a llevar. Infórmate sobre el camino que quieres tomar y sigue adelante.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Puede haber un pequeño inconveniente en el trabajo, algo que retrase tu agenda y te de un dolor de cabeza. Asegúrate de hacer lo correcto, para librarte responsabilidades.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy las personas serán muy amables contigo, eso hará que el ambiente sea muy grato. Aprovecha la instancia, deja que las co9sas sigan así y no te enojes por cualquier cosa. Verás como todos funcionan mejor en armonía.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Alguien a quien no conoces mucho te preguntará por tu vida privada. No es alguien que quiera hacerte daño, así que no te preocupes por eso. Simplemente es alguien que quiere saber más de ti. Date el tiempo de conversar y verás que será un momento grato.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Este día pensarás mucho en el físico. No te martirices, tu cuerpo necesita amabilidad de tu parte. Busca actividades que te hagan sentir mejor contigo mismo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Un ser querido te llamará para pedirte ayuda. Si la solución está en tus manos, ayúdalo a salir de esa situación complicada. Pero si no hay nada que puedas hacer, no te presiones.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Darás un paso importante relacionado con una compra. Es algo que esperabas desde hace tiempo. Aprovecha el momento y toma el impulso para ponerte nuevas metas.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

No descartes un viaje para resolver un asunto en el que te conviene hablar cara a cara con alguien. Olvida lo virtual. Tu poder de convencimiento tendrá mejores resultados en persona.