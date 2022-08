Aries (marzo 21-abril 20)

No pierdas el tiempo con quienes buscan irrumpir en tu vida y quitar la tranquilidad de la que has gozado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Una amigo o amiga hará comentario y atarás cabos sobre un tema que te tenía confundido y que te hacía sospechar ciertas cosas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No eres de las personas que dejan espacio para la imaginación y no hay nada malo con eso, pero probar un poco de fantasía no vendría mal.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Mirarás algunos asuntos personales con otra perspectiva. La surte estará de tu lado y y eso que te estaba preocupando se solucionará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Date un respiro, tu cuerpo lo está pidiendo. Duerme más, descansa y diviértete. Olvida las responsabilidades si es posible.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy no es el mejor momento para decir lo que sientes, ya que tu pareja está concentrada en otro asuntos que probablemente no son de tu interés.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te animarás a retomar el contacto con un cercano que está lejos. Le tienes mucho cariño. No descartes mantener la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No estés todo el tiempo dudado si el esfuerzo que estás haciendo vale la pena. No te obsesiones, pero pon la mejor buena cara posible.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Algo llamará tu atención y te sentirás atraída a realizar una acción social que tiene un trasfondo muy relevante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Te sentirás atraído por una persona inesperada. Es alguien fuera de tu círculo habitual. Al principio tendrás algunas dudas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Es posible que establezcas lazos con personas que antes te parecían lejanas o a quienes no prestabas mayor interés.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El día no será tan estresante si llevar las cosas con paciencia y humor, No vayan de inmediato a la parte negativa de los asuntos.