Aries (marzo 21 - abril 20)

Tienes claro lo que quieres para tu relación y sabes muy bien que no quieres que afecte a otros aspectos de tu vida. Será difícil mantener esas distancias, así que valora las consecuencias.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Alguien se pondrá de tu lado en un tema controversial que está dando mucho de qué hablar en el trabajo. La opinión de esa persona reforzará la tuya de manera pública. Esto mejora tus relaciones laborales.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy tu lado más natural y ligero funcionará muy bien con una persona que está por sobre ti en el trabajo. De esta forma se abrirá un camino importante y tu simpatía servirá mucho para eso.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Querrás volver a hablar con alguien que hace mucho tiempo era muy cercano, pero que se terminó alejando. Da el primer paso y todo volverá a funcionar con naturalidad. Actúa normal y sin forzar.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No te dejes llevar por esa idea de dejar cambiar lo que no puedes. Intenta planear una estrategia para compensar y busca el lado positivo.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Pensarás en la forma de arreglar las cosas con un amigo o amiga con quien peleaste. No será difícil, conoces su punto débil y todo resultará como quieres.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Mientras más empatía tengas con tus pares, mejor te irá. Intenta mejorar tus habilidades emocionales, interésate por los asuntos personales de los demás e intenta que sea sincero. Descubrirás cosas que ni te imaginabas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No es negativo hablar de lo que te preocupa y de hecho te puede hacer muy bien. No te cierres, di lo que piensas, porque no eres la única persona con esas dificultades. Finalmente te sentirás comprendido.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Las ocurrencias de alguien te harán sonreír. Tendrás mucha sintonía con esa persona. Será una buena oportunidad de abrirte y conocerle mejor.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy no te favorecerá estar muy pendiente de las redes sociales. Es probable que leas algo que te disguste y lo mejor es evitar. Ten cuidado con la obsesión a las redes.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

El cariño de tus seres queridos será muy importante para ti hoy, porque te darán muy buenas energías. Déjate llevar y notarás su valor.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Algo te hará tomar consciencia sobre cómo ayudar a alguien sin que lo note y así borrar un error que cometiste con esa persona. Será un gesto generoso de tu parte.