Aries (marzo 21 - abril 20)

Mantedrás una actitud seriea, te enojarás con facilidad y no te faltarán motivos, porque en el trabajo te traicionarán o harás malas pasadas. Pero al final del día, aunque te cueste creerlo, las cosas saldrán bien para ti.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Sé cuidadoso porque puedes sufrir una traición, ya sea en el trabajo o en tu vida íntima. Urano está en tu signo y te traerá muchas sorpresas. Por un momento todo parecería ir bien, pero no puedes condiarte, porque cuando menos lo esperes las cosas pueden desmoronarse.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy encontrarás muchos obstáculos y enfrentarás un día muy agotador. Al final todo saldrá bien y te quitarás un peso de encima, pero eso no quita que deberás entregar mucho de ti. Haz lo contrario de lo que otros están seguros de que harás y tendrás éxito.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Si bien hay momentos en los que tienes momentos de confianza propia en los que ves todo con claridad y sientes que puedes hacer cualquier cosa, no suelen ser mu comunas en ti. Pero hoy tendrás un día más volátil o un comienzo emocional. Los altibajos te esperan y a pesar de todo, sentirás que eres capaz de cumplir tus sueños.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy irás de menos a más. No te sentirás muy bien por la mañana y las dificultades te abrumarán, pero a medida que pasan las horas tu estado de ánimo mejorará, los problemas se desvanecerán y finalmente te sentirás triunfante y feliz.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy tendrás un día más optimista y estarás más dispuesto a luchar por tus sueños y ambiciones. No dejarás impune a quienes no te aprecian. Tendrás un gran día y aunque no será cómodo en ciertos aspectos, lo más importante será que tu estado de ánimo será más positivo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Será un día lleno de instanntes favorables. Después de un momento de turbulencia, volverás a encontrar el sentido positivo de la vida y el destino. Con tu gran habilidad y diplomacia,harás que los que te rodean finalmente se muevan en la dirección que deseas, tanto en el trabajo como en tu vida.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tendrás que aprender a abordar problemas emocionales de manera positiva. Estás en un buen momento astrológico y las dificultades se resolverán, ya sea en el trabajo o en tu vida íntima, pero debes tener confianza y otro punto de vista.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

A partir de este momento comienza una etapa muy favorable para ti. Es cierto que no todos los días serán maravillosos, pero una gran influencia astral te llevará a un gran progreso en tu carrera y asuntos internos. Tu vida dará un giro que necesitabas.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Comienzas una nueva etapa con mucha fuerza. Tienes grandes probabilidades, pero no te relajes porque también tienes importantes rivales a tu alrededor y gente que no quiere que te asciendan, aunque te den muchas felicitaciones.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

No te perder gente o cercanos cuando sabes que estás haciendo las cosas por una buena causa. Tu vida tomará su nuevo curso con principios e ideales más nuevos y más fuertes que nunca, lo cual será muchas veces mal visto. Pero tu debes tener confianza en tus actos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Ten cuidado con tu círculo cercano, porque no todos tienen buenas intenciones y puede que intentes sabotearte para sacar beneficios. No te preocupes demasiado, pero quédate alerta. Es el momento de reflexionar.