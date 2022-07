Aries (marzo 21-abril 20)

La luna nueva en tu signo hoy te lleva a saber dominar tu lado crítico en lo que a relaciones sociales se refiere, especialmente si no te gusta alguna actitud

Tauro (abril 21-mayo 20)

Dedicarás parte del día a intentar descubrir cómo solucionar una tarea que se ha puesto complicada y que no sale como habías pensado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Vas a hacer un pequeño plan, algo reducido, para celebrar un acontecimiento muy especial para ti. Debes de tener extremo cuidado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Ten cuidado con alguien que no es de fiar y que pretende envolverte en algo poco claro o en un asunto que no es de tu incumbencia o que no puedes arreglar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Toca distribuir tu tiempo en varios frentes y aunque alguien te incite a perderlo de alguna manera, no te dejes tentar así como así.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

A pesar de que muchas circunstancias han cambiado y aún cambiarán más, no es tan mal momento para iniciar alguna nueva relación afectiva.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hay ganancias que se escapan y quizá una merma en los ahorros y eso te preocupa bastante. Debes organizar mejor algunos gastos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No has conseguido tu objetivo plenamente en un tema profesional o en ese hueco que buscabas en algún grupo u organización.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te gustará hoy dedicarte a esa afición que normalmente vas dejando de lado y que ahora, bien por que es el tiempo apropiado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Puedes aprovechar el fin de semana para reponer fuerzas sobre todo desde el punto de vista intelectual. No te debe de importar lo más mínimo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hay factores que hoy hacen que suba tu autoestima y que te encuentres con muchos más ánimos. Mirar lo que tienes por delante con esperanza.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Buscarás una excusa para hacer algo que no te gusta demasiado y que te pone en tensión porque no es algo que dominas plenamente. Quizá alguien se de cuenta.