Estamos a solo dos días de Año Nuevo y se espera que en esta oportunidad, muchas familias disfruten de esta celebración juntos, puesto que años anteriores se vieron imposibilitadas producto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Miles de chilenos y chilenas esperan asistir a fiestas masivas para darle la bienvenida al Nuevo Año 2022.

A continuación te comentamos el aforo que se debe cumplir en fiestas masivas en las distintas etapas según indica el Plan Paso a Paso, con la finalidad que puedan organizar bien sus actividades y celebraciones con anticipación.

¿Cuáles son los aforos en fiestas y en qué fase piden Pase de Movilidad?

En todas las etapas del Plan Paso a Paso se requiere Pase de Movilidad. A continuación te comentamos los detalles de cada Fase.

1. Restricción:

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos. Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo 10 personas, solo con Pase de Movilidad**.

- Prohibidas en residencias particulares.

2. Transición:

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, **solo con Pase de Movilidad**.

- Prohibidas en residencias particulares.

3. Preparación:

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 100 o 200 personas si todas tienen **Pase de Movilidad**.

Lugar cerrado: 25 o 100 personas si todas tienen **Pase de Movilidad**.

- Prohibidas en residencias particulares.

4. Apertura Inicial

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 4 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 250 o 1.000 personas si todas tienen **Pase de Movilidad**.

Lugar cerrado: 100 o 250 personas si todas tienen **Pase de Movilidad**.

- Prohibidas en residencias particulares.

5. Apertura Avanzada:

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

- Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen **Pase de Movilidad**. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.