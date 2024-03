Histórico apunta a la edad de Claudio Bravo en la Roja: "Para su calidad, no es ese gol"

La selección chilena cerró su gira por Europa en la fecha FIFA del mes de marzo, con una derrota por 3-2 en su visita a la selección de Francia, en un duelo jugado en Marsella.

Si bien la Roja comenzó ganando, con tanto de Marcelino Núñez, los locales pudieron igualar el marcador con tanto de Fofana en el minuto 18, con un tiro que dejó muchas dudas en el actuar de Claudio Bravo.

El portero se le notó un tanto lento en su reacción para poder sacar un tiro, pese a que se encontraba tapada y, al parecer, dio en un Igor Lichnovsky antes de meterse en el arco.

Una situación que fue analizada por Oscar Wirth, quien en conversación con Redgol asegura que no es un tanto que le hagan tan seguido a Bravo, pero que refleja el tema de la edad en esa posición.

El tiempo pasa

El histórico portero asegura que no era un lanzamiento difícil para Claudio Bravo, pero que se nota que la está costando en este momento ese tipo de tiros, lo que debe ser analizado.

“Creo que para la calidad de él, no es ese gol. Creo que rozó en un compañero, pero no era un tremendo remate. Lo que pasa es que, por ahí puede estar la respuesta, la preparación que tienen ahora sus piernas no es como cuando se despegaba 30 centímetros del suelo. Cuando tiene que empujar en lugar de eso se deja caer. Si empujas la mano pasa el vertical, aunque sea tarde. Él se deja caer y queda como saco de papa”, comentó Wirth.

Pese a esto, el ex golero asegura que queda con una grata impresión tras los partidos ante Albania y Francia, por lo que da para ilusionarse con lo que viene en la Roja.

“Quedé con una sensación grata del equipo, algo hubo, algo se conversó. Está claro que en un momento determinado con Vargas pudo ser 2-2. Hubo cosas interesantes y contra jugadores buenos. Quedé con sensación de que más afinada la cosa y con las ganas de querer ganar, el equipo puede dar más”, enfatizó.

Revisa los goles:

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.