En la antesala de Roland Garros: Cristian Garin confirma su asistencia a particular torneo de exhibición en Francia

Luego de dos semanas al más alto nivel disputando los Masters 1.000 de Madrid y Roma, el tenista chileno Cristian Garin (23º de la ATP) confirmó que no jugará el torneo de Ginebra, Suiza, para descansar y llegar en óptimas condiciones a Roland Garros.

Sin embargo, en la antesala del Grand Slam y pese a señalar que tiene algunos problemas físicos, el número uno de Chile también ratificó que participará en el torneo de exhibición: Ultimate Tennis Showdown, que se disputará entre el lunes 24 y martes 25 de mayo en la academia Mouratoglou de Niza, Francia.

Este particular certamen se jugará a cuatro sets, no tendrá segundo servicio ni let y contará con punto de oro en vez del deuce, torneo que le servirá al ariqueño para llegar con ritmo de competencia a la gran cita tenística que arranca en París el próximo 31 de mayo.

Sumado a esto, en certamen contará con ocho tenistas, quienes estarán divididos en dos grupos. Estos se enfrentarán entre sí y el mejor de cada zona avanzará a la gran final del torneo.

Los singlistas que participarán del torneo son: el búlgaro Grigor Dimitrov, el estadounidense Taylor Fritz, el ruso Daniil Medvedev, el argentino Diego Schwartzman, el italiano Fabio Fognini, el kazajo Aleksandr Búblik y el local Corentin Moutet.