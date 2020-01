El sorprendente cambio físico de Alejandro Tabilo para triunfar en Australia: Bajó más de 30 kilos

No cabe duda que las últimas dos semanas han sido las mejores para Alejandro Tabilo (208° de la ATP) en el circuito profesional, porque logró superar la qualy, ingresar al cuadro principal del certamen y ganar su primer partido de un Grand Slam.

Sin embargo, para empezar a cosechar elogios del circuito a sus 22 años no fue fácil, pues el nacido en Canadá tuvo que realizar un estricto régimen alimenticio para bajar los 100 kilos que pesaba hace cuatro años atrás.

Corría el año 2016 cuando Tabilo defendió por primera vez a nuestro país y en ese entonces, a pesar de tener talento para el tenis, su físico no lo acompañaba. Por lo mismo, su equipo técnico fue tajante con él: si no bajaba de peso y llegaba a los 73 kilos, mejor que cambiase de profesión.

De hecho, según relata Marcelo Clavero, su PF y parte del staff en la Academia Alto Tenis, a La Cuarta es que Tabilo “era bien pasadito de peso y muy pesado para jugar, pero tuvo una baja que lo llevó a estar demasiado flaco. Al principio viajaba, comía y buscaba solo sus entrenamientos”.

Agregó que el tenista nacional es “hijo del rigor, trabaja su tenis todo el día. Sobre su sobrepeso no le gusta hablar mucho, y a pesar de que llegó súper reservado, ahora es súper tallero y cercano”.

De esta manera, después de un radical cambio físico la tercera raqueta nacional está empezando a cosechar los frutos que sembró hace unos años atrás, pues no es solo el acto de haber ganado su primer partido en un Grand Slam, ante el colombiano Daniel Galán (186°), si no que este 2020 puede ser el puntapié inicial para hacerse de un nombre en el circuito profesional y ¿por qué no? tener a tres chilenos en la elite del tenis mundial.

Por ahora, solo nos queda esperar que Tabilo siga mejorando y agarrando experiencia, pues la madrugada de este jueves enfrentará a un Top 20, por la segunda ronda del Abierto de Australia, al estadounidense John Isner (19°).

Acá te dejamos una imagen del cambio físico que sufrió Tabilo:

Foto: Archivo