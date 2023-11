Hoy lunes 27 de noviembre inicia una nueva semana del año, lo que se traduce en la llegada de nuevos estrenos para la Xbox Series X|S, Microsoft Windows y en algunos casos a Xbox Game Pass.

Son varios los juegos que llegarán a las plataformas antes mencionadas, por ello en RedGame te invitamos a revisar todos los videojuegos que vivirán su lanzamiento durante estas próximas jornadas para las distintas plataformas de Microsoft.

Xbox del 27 al 1 de diciembre: “Dune: Spice Wars” destacada en una nueva semana estrenos para Microsoft

Desde este lunes y hasta el próximo viernes 1 de diciembre se estrenarán un total de 23 juegos según lo señalado en el blog de Xbox, todo encabezado por “Dune: Spice Wars” para consolas, además de “Rollerdrome” y “All Of Us Are Dead”, entre otros.

Martes 28 de noviembre

Rollerdrome – Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento, optimizado para Xbox Series X|S y Xbox Play Anywhere.

– Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento, optimizado para Xbox Series X|S y Xbox Play Anywhere. Dune: Spice Wars (consola) – Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento.

Miércoles 29 de noviembre

Forest Grove – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

– Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. The Traveler’s Path – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

– Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery. Dofamine.

Orten Was The Case – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery y Xbox Play Anywhere.

– Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery y Xbox Play Anywhere. Heavy Burden.

Silent Scream.

Jueves 30 de noviembre