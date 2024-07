Terminó el mes de junio y es en ese contexto que PlayStation liberó el listado con los títulos que más descargados en sus diferentes plataformas (PlayStation 4, PlayStation 5 y VR2, etc.) durante el sexto mes del año, marcando el regreso de GTA V, quien volvió a encabezar el listado superando a otras entregas consolidadas como EA Sports FC 24, NBA 2K24 y Mortal Kombat 1, entre otros.

Revisa a continuación los juegos más descargados en PlayStation en el mes de junio.

GTA V sorprende y se convierte en el título más descargado en junio en PlayStation

Cuando nos referimos a PlayStation 5, el juego más descargado fue Grand Theft Auto V; quien regresa a los primeros lugares superando a dos franquicias deportivas como los son EA Sports FC 24, aprovechando los importantes torneos que se juegan en América y Europa; y NBA 2K24 que también veía su cierre de temporada por esos días.

Eso no es todo, porque para PlayStation 4 el juego favorito durante junio fue Minecraft; mientras que para PS VR el preferido fue Atro Bot Rescue Mission, y para PS VR2, el primer lugar se lo llevó Among Us VR.

Finalmente, en la categoría de juegos Free-To-Play el primer puesto se lo llevó MultiVersus, estrenado en el mes de mayo del 2024.

Revisa a continuación los títulos más descargados de PlayStation en junio: