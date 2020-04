Un nuevo culto homófobo: Se filtran detalles de la posible historia de The Last of Us Parte 2

El retraso de The Last of Us Parte 2 por la crisis sanitaria por el coronavirus que afecta a todo el mundo ha dado para que varios fanáticos de la historia creada por Naughty Dog imaginen como será el desarrollo de la secuela de la obra de 2013.

Uno de los posibles desarrollos que tendría la historia de esta segunda parte es una ligada con un nuevo culto homofóbico, quienes serían el principal enemigo de Ellie, la protagonista de esta nueva entrega de The Last of Us.

Según información de 4Chan (información que fue borrada posteriormente), Ellie buscará la venganza contra este culto homofóbico tras el asesinato a Dina, chica bisexual y quien es pareja de Jesse, uno de los personajes del juego.

Seraphites sería el nombre de este nuevo culto, quienes irían detrás de los pecadores tras culparlos de este mudo postapocalíptico en el cual están viviendo tras la infección vista en el primer juego, considerándose de esta forma los ángeles que limpian lo que queda de civilización.

The Last of Us II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

Lo curioso es que estos Seraphites serían inmunes la infección cordyceps, el hongo que transforma a los humanos en monstruos, lo que les daría el derecho de eliminar a los grupos minoritarios al interior del mundo de The Last of Us.

Obviamente no hay información oficial entregada por Naughty Dog respecto a esta filtración de su posible historia, por lo que solo queda ver la obra final de The Last of Us Parte 2, que lamentablemente por el contexto sanitario actual no tiene una fecha clara.