The Last of Us Part II llega con una PS4 Pro de edición limitada

Sony celebra The Last of Us Part II con una edición limitada de PS4 Pro que trae un DualShock 4, auriculares y una memoria externa con diseños del nuevo videojuego de Naughty Dog.

"Este paquete especial presenta una consola PS4 Pro con acabado mate totalmente personalizada grabada con el diseño del tatuaje de Ellie, un controlador inalámbrico DualShock 4 de edición limitada, una copia física del juego The Last of Us Part II, así como un código para canjear contenido digital * como el tema dinámico de The Last of Us Part II PS4, avatares y más", anunció la empresa japonesa por su blog.

Introducing the Limited Edition The Last of Us Part II PS4 Pro bundle: https://t.co/kduxivE0vs pic.twitter.com/nBeTFYurpZ — PlayStation (@PlayStation) May 19, 2020

Eso no es todo, ya que también lanzarán unos auriculares gold inalámbricos que llegarán junto a un disco duro externo con la colaboración de Seagate. Todo con diseños de la nueva aventura de Naughty Dog.

Joystick de la edición limitada

Auricular edición limitada

Consola edición limitada

The Last of Us Part II sale al mercado el próximo 19 de junio con la segunda parte de la historia de Ellie y compañía. El videojuego no vendrá sólo, ya que esta edición limitada también tendrá la misma fecha de salida para todos los fanáticos.