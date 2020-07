Sony avisa que apoyará con todo a PS4 post lanzamiento de PS5

Sony avisó que seguirá apoyando con todo a PlayStation 4 tras el lanzamiento de PlayStation 5. La marca nipona aseguró que se vendrá gran contenido nuevo para la PS4 y con grandes títulos.

"PlayStation 4 sigue siendo una gran parte de todo lo que hacemos, y lo seguirá siendo. Hay mucho más por llegar a PS4. Recientemente hemos visto algunos de los mejores títulos de la generación, lanzados las últimas semanas, y eso continuará", explicó Eric Lempel, representante de PS, en conversación con Geoff Keighley.

Y agregó que "PS5 es el producto de nueva generación, pero tenemos mucho por llegar para PS4. Sigue habiendo mucha vida en ese producto".

Cabe recordar que en el 2020 fueron lanzado grandes títulos como The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, dos tremendas exclusivas que Sony se guardó para la última temporada de la PS4. Se espera que salgan más videojuegos intergeneracionales en los primeros años de PS5.