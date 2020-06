Sega celebra sus 60 años con el lanzamiento de la Game Gear Micro

Sega comienza a celebrar sus 60 años con el lanzamiento de la Game Gear Micro, un portátil mini que cae en la palma de tu mano. Esta es una nueva versión de la Game Gear que salió en 1990 y que tenía juegos a 8 bits.

El próximo 6 de octubre saldrá a la venta en Japón la Game Gear Micro y tendrá un valor de 35 mil pesos aproximadamente. Contará con cuatro colores diferentes y tendrá una selección diversa de videojuegos.

¿Qué les parece la revelación de la Game Gear Micro?#SEGA60th pic.twitter.com/YUz6w9YBPu — MightyRengar (@MRengar_) June 3, 2020

VERSIONES Y JUEGOS:

-Negro: Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone y Sonic the Hedgehog

-Azul: Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails, Sylvan Tale

-Amarillo: Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II, Shining Force: Final Conflict

-Rojo: Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden: Last Bible, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

La consola mini de Sega

Eso no es todo, ya que Sega también venderá el accesorio Big Window Micro, que servirá para ampliar la pantalla, lo que es como una lupa tecnológica para ver mejor los juegos. Se espera que la marca nipona siga revelando nuevos productos y anuncios por su aniversario número 60.