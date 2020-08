PlayStation Plus liberado gratuitamente el fin de semana y con descuentos

PlayStation tira a casa por la ventana y celebra los 10 años de PS Plus con la liberación gratuita del servicio durante el 8 y 9 de agosto. Con esto, podrás jugar online sin pago alguno y los usuarios con membresías activas podrán renovarlas con descuentos exclusivos.

En Chile, los valores de las membresías de PlayStation Plus van desde los $20 mil hasta los $45 mil pesos, y se pueden adquirir en moneda local, sin tarjeta de crédito y pagando en cuotas en los comercios adheridos. Además, podrán renovar su servicio de 3 ó 12 meses con un 34% de descuento.

PlayStation Plus liberado el 8 y 9 de agosto

Eso no es todo, ya que al tener acceso a PlayStation Plus podrás descargar gratuitamente “Call of Duty: Modern Warfare 2”, la remasterización del aclamado juego lanzado en 2009, y “Fall Guys: Ultimate Knockout”, donde 60 participantes podrán personalizar sus coloridos avatares para participar en desafíos cooperativos o batallas.

Cabe mencionar que PS Plus es el servicio que le permite a los jugadores disputar partidas online en múltiples juegos y también le da acceso exclusivo a diferentes contenidos de Sony.