¡Oficial! PlayStation 5 será lanzada el 12 de noviembre y a 499 dólares

El PS5 Showcase cerró por todo lo alto con el anuncio de la fecha de lanzamiento de la PlayStation 5. El próximo 12 de noviembre los fanáticos podrán disfrutar de las nuevas consolas de Sony en sus versiones con lector de disco y la exclusiva de juegos digitales a un precio de 499.99 y 399.99 dólares respectivamente.

PS5 llegará dos días después que Xbox Series X y Xbox Series S, en lo que será una verdadera guerra entre Microsoft y Sony. Xbox Series S será la consola de nueva generación más barata del mercado con un valor de 299 dólares y es seguida por la PlayStation 5 sin lector de discos a un precio de 399 dólares.

Valores de la PlayStation 5

Cabe mencionar que el 12 de noviembre será el lanzamiento de PS5 en Estados Unidos, México, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur, mientras que el 19 del mismo mes será liberada a nivel mundial, por los que los gamers de Chile va a tener que esperar un par de días para tener la nueva PlayStation que llegará a un precio que rondeará entre los 600 y 400 mil pesos.

Esa no fue la única gran noticia del PS5 Showcase, ya que también en el evento se anunció God of War Ragnarok para el 2021 y se reveló el PS Plus Collection, que te permitirá disfrutar de muchos juegos desde el primer día con la nueva consola con el pago de una suscripción, copiando el modelo de Xbox Game Pass.

PlayStation 5 cuenta con una consola que cuenta con lector de discos y otra que está dedicada a los juegos digitales, por lo que no tendrá un lector que la hace la versión más económica de Sony.