Firman petición para cambiar los juegos gratis de PlayStation Plus de mayo

PlayStation entregará en mayo a los miembros de PS Plus el Farming Simulator 19 y Cities: Skyline, pero ambos títulos no tuvieron buena recepción ante los fanáticos que comenzaron a firmar una petición para cambiar los videojuegos.

El pedido alega que "después de que la tan esperada fuga que rodeaba a Dark Souls y Dying Light, miles de jugadores se entusiasmaron y esperaran la mejor alineación de PS Plus en mucho tiempo sólo para quedar atónitos y tristes con lo que parece una broma de tonto de finales de abril en forma de Farming Simulator 19 y algunas estafas de Cities: Skyline".

¡Descarga los #JuegosDelMes de mayo!

- Construye tu ciudad idílica con #CitiesSkylines ��,

- Saca tu granja adelante en #FarmingSimulator19. ¡Cuida al rebaño y conduce la cosechadora! ��

- Vive una aventura inclusiva ��con #TreasureRangers de @PStalents. https://t.co/OesZGkvZkH pic.twitter.com/GPFrgv59v9 — PlayStation Plus ES (@PSPlusES) May 5, 2020

Ya van más de 28 mil firmas en lo que parece una batalla pérdida, porque PlayStation seguirá su camino con estos dos títulos gratuitos. De todos modos, esto puede marcar un precedente para que la compañía a futuro pueda dar los tan esperados juegos que se habían filtrado.

Ahora sólo queda esperar el mes de junio para ver si PS mejoró su parrilla, aunque esto puede pasar desapercibido con los lanzamientos de The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima.